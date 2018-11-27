АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией
EUR 75.57 USD 66.51
Курс валют на 27.11.2018

По состоянию кожи вокруг глаз ИИ может определить возраст человека

Искусственный интеллект научился распознавать возраст исходя из анализа состояния человеческой кожи вокруг глаз. Ученые установили, что ИИ способен определить возраст человека, даже если ему показать небольшую часть лица.

По состоянию кожи вокруг глаз ИИ может определить возраст человека


Эффективность данной методики была проверена на 8000 фотографиях. Исследовав все фотоснимки, искусственный интеллект смог определить возраст у большинства людей, запечатленных на них. Эксперимент показал, что кожа вокруг глаз имеет особое строение. Под воздействием внешних факторов, медицинского и косметического вмешательств, а также вредного образа жизни, она начинает быстро стареть.

Ученые отметили, что искусственный интеллект способен раскрыть природу механизма, отвечающего за биологическое старение кожи. Данные, полученные в ходе исследований, в будущем могут помочь создать более действенные средства по уходу за кожей. Более того, искусственный интеллект можно использовать в качестве «часов старения», которые смогут измерить скорость «увядания» организма отдельного индивидуума. Это позволит подбирать омолаживающие средства более тщательно с учетом индивидуальных особенностей человека.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Полины Гагариной получил домашнюю травму
Беременная Меган Маркл не планирует уходить в
Ученые: После просмотра фильмов о супергероях
Илон Маск: Людям предстоит слиться с машинами для
Евгений Плющенко показал поклонникам в Instagram
Звезда «Дома-2» Александра Шева продолжает
На шоу «Звезды сошлись» Анастасия Волочкова
По состоянию кожи вокруг глаз ИИ может определить
Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева
Ирина Пегова вернулась к активной спортивной
Российские биологи нашли способ заставить любой
Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили
Сценарист «Симпсонов» Майк Рейсс рассказал
Политологи: Дональд Трамп извлекает выгоду из
Игорь Николаев показал на фото удивление дочери
Студенты из Тюмени разработали уникальный
Сергей Шнуров посвятил ироничный стих рейтингу
Предками человечества является жившая 200 тысяч
Ольга Орлова призналась, что не любит работать на
Учёные: Беспорядок на рабочем месте говорит о
Веру Брежневу фанаты заподозрили в романе с
Фото Ани Лорак и Сергея Лазарева произвело фурор
Уникальная охотничья уловка горбатых китов попала
После второй операции на ушах у Татьяны Мусульбес
Ученые предоставили доказательства
В NASA заявили об устойчивой к антибиотикам
Российская модель Яна Яцковская выставила фото с
Ученые: Пробиотики могут помочь в лечении
Супруг Ксении Бородиной – Курбан Омаров весело
В Екатеринбурге женщина ограбила ломбард из-за
Просмотреть все новости