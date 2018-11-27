По состоянию кожи вокруг глаз ИИ может определить возраст человека





Эффективность данной методики была проверена на 8000 фотографиях. Исследовав все фотоснимки, искусственный интеллект смог определить возраст у большинства людей, запечатленных на них. Эксперимент показал, что кожа вокруг глаз имеет особое строение. Под воздействием внешних факторов, медицинского и косметического вмешательств, а также вредного образа жизни, она начинает быстро стареть.Ученые отметили, что искусственный интеллект способен раскрыть природу механизма, отвечающего за биологическое старение кожи. Данные, полученные в ходе исследований, в будущем могут помочь создать более действенные средства по уходу за кожей. Более того, искусственный интеллект можно использовать в качестве «часов старения», которые смогут измерить скорость «увядания» организма отдельного индивидуума. Это позволит подбирать омолаживающие средства более тщательно с учетом индивидуальных особенностей человека.