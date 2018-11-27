По состоянию кожи вокруг глаз ИИ может определить возраст человека
Искусственный интеллект научился распознавать возраст исходя из анализа состояния человеческой кожи вокруг глаз. Ученые установили, что ИИ способен определить возраст человека, даже если ему показать небольшую часть лица.
Эффективность данной методики была проверена на 8000 фотографиях. Исследовав все фотоснимки, искусственный интеллект смог определить возраст у большинства людей, запечатленных на них. Эксперимент показал, что кожа вокруг глаз имеет особое строение. Под воздействием внешних факторов, медицинского и косметического вмешательств, а также вредного образа жизни, она начинает быстро стареть.
Ученые отметили, что искусственный интеллект способен раскрыть природу механизма, отвечающего за биологическое старение кожи. Данные, полученные в ходе исследований, в будущем могут помочь создать более действенные средства по уходу за кожей. Более того, искусственный интеллект можно использовать в качестве «часов старения», которые смогут измерить скорость «увядания» организма отдельного индивидуума. Это позволит подбирать омолаживающие средства более тщательно с учетом индивидуальных особенностей человека.
Эффективность данной методики была проверена на 8000 фотографиях. Исследовав все фотоснимки, искусственный интеллект смог определить возраст у большинства людей, запечатленных на них. Эксперимент показал, что кожа вокруг глаз имеет особое строение. Под воздействием внешних факторов, медицинского и косметического вмешательств, а также вредного образа жизни, она начинает быстро стареть.
Ученые отметили, что искусственный интеллект способен раскрыть природу механизма, отвечающего за биологическое старение кожи. Данные, полученные в ходе исследований, в будущем могут помочь создать более действенные средства по уходу за кожей. Более того, искусственный интеллект можно использовать в качестве «часов старения», которые смогут измерить скорость «увядания» организма отдельного индивидуума. Это позволит подбирать омолаживающие средства более тщательно с учетом индивидуальных особенностей человека.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:34