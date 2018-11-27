Ирина Пегова вернулась к активной спортивной жизни

Раньше зрители уже неоднократно обвиняли Ирину Пегову, что она забросила занятие своим внешним видом и прилично набрала в весе. В связи с этим нередкими стали и угрозы отписки от ее аккаунта в Instagram, если актриса не возьмет себя в руки и не займется спортом. По всей видимости, Пегова услышала призывы ее поклонников, решив вернуться в «большой спорт».Недавнее селфи знаменитости было сделано в спортзале. Кроме того, Ирина Пегова призналась своим фанатам, что рада вновь вернуться к спортивным нагрузкам. В ответ она получила многочисленную похвалу, а также пожелания не бросать активный образ жизни, так как занятия не только укрепляют веру в себя, но и положительно сказываются на здоровье в целом. К пользе же можно отнести и приятные внешние изменения.