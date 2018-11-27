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Ирина Пегова вернулась к активной спортивной жизни

Ирина Пегова поделилась со своими поклонниками в Instagram радостью, связанной с ее возвращением к активной спортивной жизни. Как выразилась актриса, вместо груза она испытывает приятное ощущение, когда приходится сильно попотеть.

Ирина Пегова вернулась к активной спортивной жизни


Раньше зрители уже неоднократно обвиняли Ирину Пегову, что она забросила занятие своим внешним видом и прилично набрала в весе. В связи с этим нередкими стали и угрозы отписки от ее аккаунта в Instagram, если актриса не возьмет себя в руки и не займется спортом. По всей видимости, Пегова услышала призывы ее поклонников, решив вернуться в «большой спорт».

Недавнее селфи знаменитости было сделано в спортзале. Кроме того, Ирина Пегова призналась своим фанатам, что рада вновь вернуться к спортивным нагрузкам. В ответ она получила многочисленную похвалу, а также пожелания не бросать активный образ жизни, так как занятия не только укрепляют веру в себя, но и положительно сказываются на здоровье в целом. К пользе же можно отнести и приятные внешние изменения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:15

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