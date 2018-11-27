Сценарист «Симпсонов» Майк Рейсс рассказал журналистам об отношениях Гомера и Мардж





Сценарист «Симпсонов» рассказал, что в знаменитой семье из мультсериала не будет никакого насилия и пара останется верна друг другу. Также он объяснил, что у создателя мультипликационного сериала есть множество различных строгих запретов, которые он никогда не нарушит. Например, знаменитая семья Симпсонов не будет никогда шутить об оружии, ведь эта тема неприемлема для их создателя.Сценарист этого мультфильма заявил, что за все 30 лет существования сериала герои ничуть не изменились. Он уверен, если кто-то из зрителей включил старую серию «Симпсонов» то не увидит никакой разницы в персонажах.