Учёные: Беспорядок на рабочем месте говорит о нервозности сотрудника





Научные работники попытались выяснить, как неопрятность человека влияет на его репутацию. Для этого специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 160 человек. Всех добровольцев разделили на три группы и просили их высказаться о рабочем месте и характере его обладателя исходя из визуальной оценки офисного помещения. Каждый стол оформили одинаково, разместив на нём помимо канцелярских принадлежностей также и личные вещи организатора исследования. У компьютера поставили фотографию его детей, а также личную чашку и кепку. При этом на трёх рабочих местах был разный уровень порядка, от идеального, до полного его отсутствия. Люди, участвующие в эксперименте, рассказали о своих ощущениях, и на основе их слов эксперты сделали выводы.Как оказалось, большинство добровольцев указали на нервозность сотрудника, чей стол захламлён и не пригоден к нормальной работе. По их словам, работать, имея по соседству такого коллегу непросто. Из-за переизбытка мусора и отвлекающих факторов у них развиваются негативные эмоции и тревоги.