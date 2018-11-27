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Учёные: Беспорядок на рабочем месте говорит о нервозности сотрудника

Сотрудники Мичиганского университета провели исследования и определили, говорит ли неопрятно содержащееся рабочее место о нервозности сотрудника. Как выяснилось, неорганизованность, и бардак в офисе создают негативное мнение коллег о человеке.
Учёные: Беспорядок на рабочем месте говорит о нервозности сотрудника

Научные работники попытались выяснить, как неопрятность человека влияет на его репутацию. Для этого специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 160 человек. Всех добровольцев разделили на три группы и просили их высказаться о рабочем месте и характере его обладателя исходя из визуальной оценки офисного помещения. Каждый стол оформили одинаково, разместив на нём помимо канцелярских принадлежностей также и личные вещи организатора исследования. У компьютера поставили фотографию его детей, а также личную чашку и кепку. При этом на трёх рабочих местах был разный уровень порядка, от идеального, до полного его отсутствия. Люди, участвующие в эксперименте, рассказали о своих ощущениях, и на основе их слов эксперты сделали выводы.

Как оказалось, большинство добровольцев указали на нервозность сотрудника, чей стол захламлён и не пригоден к нормальной работе. По их словам, работать, имея по соседству такого коллегу непросто. Из-за переизбытка мусора и отвлекающих факторов у них развиваются негативные эмоции и тревоги.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 13:13

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