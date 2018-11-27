Уникальная охотничья уловка горбатых китов попала на видео ученых





Данная охотничья тактика горбатых китов, обитающих недалеко от канадского побережья, заключается в том, что, приоткрывая свою пасть, они словно создают небольшой водоем, куда заплывает мелкая рыба. Наиболее эффективно эта тактика работает, когда рыбу атакуют кайры и конюги. Напуганная рыба пытается спрятаться в таком водоеме, но оказывается съеденной китом.Впервые эту тактику горбатые киты продемонстрировали в 2011 году. До этого момента кит обычно ловил рыбу, окружая стаю стеной пузырьков выпущенного воздуха. Рыбы сбивались в большую кучу, которую за один раз поглощал горбатый кит. Однако применение нового приема с тех пор было зафиксировано у 20 особей, которые могли научиться ему у китов из других групп.