Уникальная охотничья уловка горбатых китов попала на видео ученых
Ученые записали на видео, как горбатые киты, используя новую охотничью уловку, обманывают мелкую рыбу, заставляя ее самостоятельно заплывать к ним в пасть. По словам биологов, китам для выживания необходимо ежесуточно поглощать минимум 2,5 тонны рыбы, для поимки добычи зачастую они используют необычные охотничьи приемы.
Данная охотничья тактика горбатых китов, обитающих недалеко от канадского побережья, заключается в том, что, приоткрывая свою пасть, они словно создают небольшой водоем, куда заплывает мелкая рыба. Наиболее эффективно эта тактика работает, когда рыбу атакуют кайры и конюги. Напуганная рыба пытается спрятаться в таком водоеме, но оказывается съеденной китом.
Впервые эту тактику горбатые киты продемонстрировали в 2011 году. До этого момента кит обычно ловил рыбу, окружая стаю стеной пузырьков выпущенного воздуха. Рыбы сбивались в большую кучу, которую за один раз поглощал горбатый кит. Однако применение нового приема с тех пор было зафиксировано у 20 особей, которые могли научиться ему у китов из других групп.
Данная охотничья тактика горбатых китов, обитающих недалеко от канадского побережья, заключается в том, что, приоткрывая свою пасть, они словно создают небольшой водоем, куда заплывает мелкая рыба. Наиболее эффективно эта тактика работает, когда рыбу атакуют кайры и конюги. Напуганная рыба пытается спрятаться в таком водоеме, но оказывается съеденной китом.
Впервые эту тактику горбатые киты продемонстрировали в 2011 году. До этого момента кит обычно ловил рыбу, окружая стаю стеной пузырьков выпущенного воздуха. Рыбы сбивались в большую кучу, которую за один раз поглощал горбатый кит. Однако применение нового приема с тех пор было зафиксировано у 20 особей, которые могли научиться ему у китов из других групп.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:00