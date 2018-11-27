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Анна Семенович поделилась воспоминаниями о своем детстве в Instagram

Анна Семенович не часто балует фанатов воспоминаниями о детстве, но недавно решила рассказать им об этом непростом периоде. Кроме того, знаменитость показала архивное фото из раннего школьного периода в Instagram.
Анна Семенович поделилась воспоминаниями о своем детстве в Instagram

Анна Семенович поведала фанатами о своём непростом детстве. Как оказалось, будущая звезда отличалась от большинства сверстников, так как ей приходилось вместо забав, посещать тренировки. Пока все малыши гуляли во дворах, знаменитость делала первые шаги на коньках. Позже она также не могла вести себя, как все. Её подруги ходили с женихами в кафе и кушали мороженое, а ей полагалась строгая диета, так как в юношеском возрасте артистка боролась с лишним весом. Тем не менее, экс-участница группы "Блестящие" не сожалеет о том, как сложилась её жизнь. Именно настойчивость родителей повлияла на будущее звезды и становление успешной, как спортивной, так и эстрадной карьеры.
Анна Семенович поделилась воспоминаниями о своем детстве в Instagram

Анна Семенович призналась, она пока не знает, как поведёт себя на месте матери. Вероятно, она поступит также как и её родители, зная, какую пользу правильное воспитание может принести в будущем. Однако певица намерена убедиться, что её ребёнок выбрал дело, приносящее ему удовольствие. Поклонники же напомнили исполнительнице, ей пора задуматься о рождении наследника.



 
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ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 10:54

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