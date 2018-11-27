Александр Буйнов не считает нужным мучить себя диетами

"Лучше проводить больше времени на воздухе. Не хотите делать упражнения, так не делайте. Не хотите бегать - заведите собаку", - советует Буйнов.

Раскрывая секрет своей молодости и хорошего самочувствия, Буйнов отметил, что во всём подражает своему покойному отцу, который смог дожить до 80 лет без серьёзных проблем со здоровьем. Родитель артиста прошёл войну и работал учителем физкультуры. Больницы он не посещал и не завёл даже медицинской карточки.Буйнову, в свою очередь, повезло меньше, ведь 7 лет назад он заболел раком предстательной железы. С неутешительным диагнозом исполнитель справился, даже не прерывая концертной деятельности.Поддерживала певца и семья с супругой Алёной, брак с которой длится вот уже 30 лет. Три года назад, когда у выздоровевшего Буйнова заподозрили рецидив, она уверила общественность, что рак вовсе не вернулся, и муж чувствует себя прекрасно. Однако болезнь заставила знаменитость ещё внимательней относиться к своему организму, не истязая его диетами и спортом.Сам артист является хозяином бернского зенненхунда Марчелло, который всегда с нетерпением ждёт его с гастролей.