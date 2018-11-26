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В "Доме-2" Дмитрий Дмитренко ушел от жены Ольги Рапунцель в общую спальню

На популярном телепроекте "Дом-2" одиозная парочка Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко имеет статус одной из самых скандальных.

Надо сказать, что они являются мужем и женой, однако это не мешает семейной чете постоянно искать конфликтов и ссор с коллективом.

В "Доме-2" Дмитрий Дмитренко ушел от жены Ольги Рапунцель в общую спальню

Вот и теперь Оля придумала новый ход, чтобы восстановить пошатнувшиеся популярность и опять стать звездой эфиров.

А дело в том, что молодые люди опять решили развестись. Надо сказать, что Дима прекрасно подыгрывает своей супруге.

Теперь Дима с Олей порадовали болельщиков реалити-шоу грандиозным скандалом. Жена выдвинула мужу финансовые претензии. Она отмечает, что глава семьи якобы недостаточно обеспечивает ее и почти не тратит на семью заработную плату с телепроекта.

В "Доме-2" Дмитрий Дмитренко ушел от жены Ольги Рапунцель в общую спальню

В ответ Дима рассердился, сказал, что он для неё все делает, а она только ножкой топает и посоветовал скаредной супруге найти другого мужика. После этого Дмитриенко собрал вещи и ушел в общий дом в спальню к парням.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:30

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