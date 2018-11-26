В "Доме-2" Дмитрий Дмитренко ушел от жены Ольги Рапунцель в общую спальню





Надо сказать, что они являются мужем и женой, однако это не мешает семейной чете постоянно искать конфликтов и ссор с коллективом.Вот и теперь Оля придумала новый ход, чтобы восстановить пошатнувшиеся популярность и опять стать звездой эфиров.А дело в том, что молодые люди опять решили развестись. Надо сказать, что Дима прекрасно подыгрывает своей супруге.Теперь Дима с Олей порадовали болельщиков реалити-шоу грандиозным скандалом. Жена выдвинула мужу финансовые претензии. Она отмечает, что глава семьи якобы недостаточно обеспечивает ее и почти не тратит на семью заработную плату с телепроекта.В ответ Дима рассердился, сказал, что он для неё все делает, а она только ножкой топает и посоветовал скаредной супруге найти другого мужика. После этого Дмитриенко собрал вещи и ушел в общий дом в спальню к парням.