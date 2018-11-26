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Эксперты нашли самый безопасный мессенджер

Эксперты компании «Ланит», специализирующейся на предоставлении услуг в сфере IT, провели исследование безопасности мессенджеров. В результате они определили, какие из рассматриваемых программ имеют максимальный уровень защиты данных.

Эксперты нашли самый безопасный мессенджер

Согласно отчету аналитического отдела Artezio, рассмотрение приложений для мгновенного обмена сообщениями проходило по 30 параметрам. Среди прочего тщательно проверялись надежность шифрования информации, присутствие двухфакторной идентификации, условия разглашения личных данных, а также функциональные преимущества. В результате специалисты признали самым безопасным мессенджер Signal.

С учетом наличия главных факторов, отвечающих за сохранность данных пользователей, специалисты только не смогли найти возможности для удаления контента. За Signal последовало приложение Wickr, уступившей лидеру проверки только за счет своей коммерческой части, а именно, предложения расширенного функционала на платной основе. На третьем месте расположился мессенджер Telegram, опередивший такие популярные программы, как WhatsApp и Viber. А тем временем, Messenger от Facebook признан экспертами самым ненадежным.



 
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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:00

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