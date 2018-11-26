Снижение курса рубля связали с захватом украинских кораблей в акватории Крыма
После перехвата украинских кораблей, зашедших в акваторию Крыма, российская валюта 26 ноября снизилась по отношению к доллару и евро. Так, на 13:44 по московскому времени курс доллара подрос на 0,79%, а курс евро — на 1,03.
На открытии торгов за один доллар давали 66,455 рубля, после роста курса — 66, 718 рубля. Евро на момент открытия биржи торговался 75,413 рубля за единицу валюты, позднее курс составил — 75,82 рубля. Аналитики отмечают, что рубль не может восстановить свою покупательную способность даже на фоне роста мировых цен на нефть. К 13:50 по московскому времени на лондонской бирже за 1 баррель нефти Brent предлагали 60,02 доллара.
Напомним, что 25 ноября в крымскую акваторию вошли украинские корабли. Российские пограничники потребовали остановиться, однако моряки, по сообщению ФСБ, пошли на опасный маневр, после чего их захватили. Верховная Рада Украины назвала действия российских военных «актом военной агрессии», Кремль в свою очередь заявил, что Украина устроила очередную провокацию.
На открытии торгов за один доллар давали 66,455 рубля, после роста курса — 66, 718 рубля. Евро на момент открытия биржи торговался 75,413 рубля за единицу валюты, позднее курс составил — 75,82 рубля. Аналитики отмечают, что рубль не может восстановить свою покупательную способность даже на фоне роста мировых цен на нефть. К 13:50 по московскому времени на лондонской бирже за 1 баррель нефти Brent предлагали 60,02 доллара.
Напомним, что 25 ноября в крымскую акваторию вошли украинские корабли. Российские пограничники потребовали остановиться, однако моряки, по сообщению ФСБ, пошли на опасный маневр, после чего их захватили. Верховная Рада Украины назвала действия российских военных «актом военной агрессии», Кремль в свою очередь заявил, что Украина устроила очередную провокацию.
Экономика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:54