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Использование некачественных имплантов приводит к летальным исходам

Британскими специалистами организации регуляторной политики зафиксированы более тысячи случаев смертей, произошедших вследствие использования имплантов низкого качества. Эти факты были выявлены при мониторинге отчётов о сбоях в работе установленных устройств за последние три года.

Использование некачественных имплантов приводит к летальным исходам

Всего было проверено более шестидесяти тысяч отчётов о нарушениях в работе установленных кардиостимуляторов, тазобедренных протезов, имплантов для увеличения груди и других устройств. Каждое третье устройство, работающее со сбоями, повлекло за собой нарушения здоровья пациентов, в том числе и смерти. Всё это происходит из-за недостаточного контроля рынка медицинских имплантов, утверждают эксперты.

Один из специалистов заявляет, разнообразные импланты устанавливают пациентам, даже не имея научного доказательства их полной безопасности. Такие устройства не проходят множественные испытания, как например, лекарственные препараты, которые испытывают и в лабораторных условиях, и на животных, и только в конце на людях.

Известно, в минувшем году в Великобритании запретили использование хирургических сеток, применявшихся для устранения проблемы женского недержания из-за их возможной опасности здоровью пациенток. А около восьми лет назад специалисты «забраковали» два вида тазобедренных протезов по той же причине.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:18

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