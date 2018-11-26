Ученые назвали три привычных продукта, ускоряющих старение
Ученые назвали три вида продуктов, ускоряющих процесс старения. По словам медиков, эти продукты наполнены синтетическими компонентами и консервантами, поэтому они не только могут приблизить старость, но и негативно сказаться на внешности.
В первую очередь эксперты посоветовали отказаться от кофе. Считается, что кофе бодрит человека и делает его более активным. Но на самом деле он создает лишь иллюзию бодрости, угнетая центр торможения в нервной системе.
Кроме того, эксперты не рекомендуют употреблять маргарин, представляющий собой гидрированные растительные жиры, которые придают спредам плотную консистенцию. Эти продукты насыщены транс-жирами, которые могут спровоцировать развитие раковых заболеваний.
Копченые рыба, мясо и сыры привлекают многих гурманов своим изысканным вкусом. Однако на сколько они вкусны, на столько же они и опасны. Дело в том, что в дыме, которым коптят продукты, содержится множество канцерогенных веществ. Сейчас производители отказываются от стандартного способа копчения в пользу химической обработки, чтобы придать еде привычный вкус. Но эти химические вещества еще более вредны, чем дым.
В первую очередь эксперты посоветовали отказаться от кофе. Считается, что кофе бодрит человека и делает его более активным. Но на самом деле он создает лишь иллюзию бодрости, угнетая центр торможения в нервной системе.
Кроме того, эксперты не рекомендуют употреблять маргарин, представляющий собой гидрированные растительные жиры, которые придают спредам плотную консистенцию. Эти продукты насыщены транс-жирами, которые могут спровоцировать развитие раковых заболеваний.
Копченые рыба, мясо и сыры привлекают многих гурманов своим изысканным вкусом. Однако на сколько они вкусны, на столько же они и опасны. Дело в том, что в дыме, которым коптят продукты, содержится множество канцерогенных веществ. Сейчас производители отказываются от стандартного способа копчения в пользу химической обработки, чтобы придать еде привычный вкус. Но эти химические вещества еще более вредны, чем дым.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:48