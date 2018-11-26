Екатерина Колисниченко заявила, что не довольна работой Юлии Ефременковой и хочет занять её место

«Мне не нравится, как работает Юлия Ефременкова, голос у нее слишком звонкий, не чувствуется авторитета ведущей. У меня получилось бы лучше», - заявила Екатерина на официальной страничке телепроекта «Дом-2».

«Считаю себя очень достойной. Я знаю, каким «Дом-2» был ранее», - подчеркнула экс-участница реалити-шоу.





Многие телезрители и участники «Дома-2» удивились тому, что Ефременкову назначили на пост телеведущей шоу. Впрочем, мало кто ожидал, что порадоваться за Юлию не смогут не только действующие домовцы, но и те, кто давным-давно покинул Периметр.К числу последних, как выяснилось, относится и Екатерина Колисниченко. Известно, что личная жизнь за воротами у девушки сложилась не слишком удачно. В отличии от своей сестры-близняшки, Катя не только развелась с мужем, но и до сих пор так и не обзавелась наследниками. Да и карьерными успехами длинноволосая красавица не может похвастаться.Только вот оказалось, что у самой Колисниченко уже начали созревать далеко идущие планы, и вполне вероятно, что они не порадуют Ефременкову. А все из-за того, что Екатерина в открытую начала говорить о том, что ее не устраивает работа Юлии.По словам экс-звезды, ее конкурентка с треском провалилась в роли телеведущей «Дома-2».Колисниченко просто-таки уверена, что Ефременкова «никогда» не сможет добиться авторитета у участников проекта, так как это ранее сделала Бузова. И особенно Екатерина отметила в своем посте, что хочет стать ведущей телестройки, на которой ранее воспитывалась.