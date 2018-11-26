Звезда «Дома-2» Олеся Малибу в Instagram рассказала, как устроила скандал на борту самолета

«Устроила сейчас скандал на борту URAL AIRLINES на рейсе Москва - Тель-Авив, и меня пересадили в Business Class, ну, а как вы думали, не угадать Малибушонку, это вам не хи-фи. Кстати, девушка на паспортном контроле меня тоже узнала, так приятно, супер», - пишет скандальная звезда.

Девушка считает, что её должен узнавать каждый.Олеся на телепроекте так и не построила своих отношений. Эпатажная участница реалити-шоу не раз подвергалась критике из-за внешнего вида: почти все осуждают её страсть к пластике, превратившую молодую девушку в вульгарную даму неопределенного возраста.Правда, есть и такие, кто не видит в этом ничего предосудительного и хвалит знаменитость из Instagram за напор в достижении целей.На днях Малибу соцсети выложила публикацию, где с гордостью рассказывает, как она устроила скандал на борту лайнера из-за того, что ее в самолете не узнали.По всей вероятности, высокомерная девушка возомнила себя звездой и полагает, что она сегодня не менее популярна, чем Ольга Бузова.Кстати, подробности скандала Малибу не стала раскрывать, но, надо думать, что Олеся так накричала на стюардесс, что те от греха подальше посадили её в бизнес-класс.Многие отметили, что Олеся устраивает скандалы, подражая ведущей телестройки Ольге Бузовой, чтобы хоть как-то оставаться на слуху.