В Калифорнии Арнольд Шварценеггер лично сварил кашу для пожарных
В Калифорнии Арнольд Шварценеггер лично сварил кашу для отряда пожарных спасателей. Экс-губернатор штата прибыл в город Чико, чтобы выразить ликвидаторам свою благодарность, ведь те без отдыха уже длительное время борются с огнём, охватившим штат.
В Калифорнии пожарные продолжают активно бороться с разбушевавшейся огненной стихией, по вине которой уже много людей, в том числе и известных личностей, остались без крыши над головой. Важность работы спасателей в такой непростой период решил подчеркнуть экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, прибыв в город Чико для личной встречи с пожарными. Актёр без раздумий и по собственному желанию встал за кухонную плиту, где лично сварил кашу и накормил ликвидаторов пожаров.
Шварценеггер объяснил, что именно благодаря таким отважным и преданным своей работе людям у штата есть надежда на минимальные убытки от пожаров. Общественность поддержала поступок актёра, отметив, что бывших губернаторов не бывает.
В Калифорнии пожарные продолжают активно бороться с разбушевавшейся огненной стихией, по вине которой уже много людей, в том числе и известных личностей, остались без крыши над головой. Важность работы спасателей в такой непростой период решил подчеркнуть экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, прибыв в город Чико для личной встречи с пожарными. Актёр без раздумий и по собственному желанию встал за кухонную плиту, где лично сварил кашу и накормил ликвидаторов пожаров.
Шварценеггер объяснил, что именно благодаря таким отважным и преданным своей работе людям у штата есть надежда на минимальные убытки от пожаров. Общественность поддержала поступок актёра, отметив, что бывших губернаторов не бывает.
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Today in Paradise I saw devastation & I met people who have lost everything. But I also saw the spirit of America. I saw firefighters working 24 hours shifts & I saw volunteers serving food and helping in every way. This Thanksgiving, I thank them for showing what makes us great.
В мире
Добавил: Oksana Сегодня, 07:30