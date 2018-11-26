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В Калифорнии Арнольд Шварценеггер лично сварил кашу для пожарных

В Калифорнии Арнольд Шварценеггер лично сварил кашу для отряда пожарных спасателей. Экс-губернатор штата прибыл в город Чико, чтобы выразить ликвидаторам свою благодарность, ведь те без отдыха уже длительное время борются с огнём, охватившим штат.

В Калифорнии Арнольд Шварценеггер лично сварил кашу для пожарных

В Калифорнии пожарные продолжают активно бороться с разбушевавшейся огненной стихией, по вине которой уже много людей, в том числе и известных личностей, остались без крыши над головой. Важность работы спасателей в такой непростой период решил подчеркнуть экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, прибыв в город Чико для личной встречи с пожарными. Актёр без раздумий и по собственному желанию встал за кухонную плиту, где лично сварил кашу и накормил ликвидаторов пожаров.

Шварценеггер объяснил, что именно благодаря таким отважным и преданным своей работе людям у штата есть надежда на минимальные убытки от пожаров. Общественность поддержала поступок актёра, отметив, что бывших губернаторов не бывает.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 07:30

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