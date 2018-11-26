В Калифорнии Арнольд Шварценеггер лично сварил кашу для пожарных

В Калифорнии пожарные продолжают активно бороться с разбушевавшейся огненной стихией, по вине которой уже много людей, в том числе и известных личностей, остались без крыши над головой. Важность работы спасателей в такой непростой период решил подчеркнуть экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, прибыв в город Чико для личной встречи с пожарными. Актёр без раздумий и по собственному желанию встал за кухонную плиту, где лично сварил кашу и накормил ликвидаторов пожаров.Шварценеггер объяснил, что именно благодаря таким отважным и преданным своей работе людям у штата есть надежда на минимальные убытки от пожаров. Общественность поддержала поступок актёра, отметив, что бывших губернаторов не бывает.