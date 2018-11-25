Apple готовит обновление анимированных аватаров Animoji
Разработчики Apple подали очередную заявку в патентное ведомство США. «Купетриновцы» готовят обновление анимированных аватаров Animoji.
Программисты намерены добавить подходящие звуковые эффекты, которые будут появляться по результатам оценок видеозаписи, а именно выражения лица пользователя и деталей его речи. Аватары будут копировать мимику человека и правильную анимацию губ. Также у каждого животного появятся уникальные возможности. Так, при выборе собаки и лаянии животное не будет повторять голос пользователя, а ответит по-собачьи — воем или лаем.
По мнению экспертов, новые возможности могут быть воплощены в жизнь с новым обновлением операционной системы iOS.
Программисты намерены добавить подходящие звуковые эффекты, которые будут появляться по результатам оценок видеозаписи, а именно выражения лица пользователя и деталей его речи. Аватары будут копировать мимику человека и правильную анимацию губ. Также у каждого животного появятся уникальные возможности. Так, при выборе собаки и лаянии животное не будет повторять голос пользователя, а ответит по-собачьи — воем или лаем.
По мнению экспертов, новые возможности могут быть воплощены в жизнь с новым обновлением операционной системы iOS.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:30