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Apple готовит обновление анимированных аватаров Animoji

Разработчики Apple подали очередную заявку в патентное ведомство США. «Купетриновцы» готовят обновление анимированных аватаров Animoji.

Apple готовит обновление анимированных аватаров Animoji

Программисты намерены добавить подходящие звуковые эффекты, которые будут появляться по результатам оценок видеозаписи, а именно выражения лица пользователя и деталей его речи. Аватары будут копировать мимику человека и правильную анимацию губ. Также у каждого животного появятся уникальные возможности. Так, при выборе собаки и лаянии животное не будет повторять голос пользователя, а ответит по-собачьи — воем или лаем.

По мнению экспертов, новые возможности могут быть воплощены в жизнь с новым обновлением операционной системы iOS.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:30

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