Apple готовит обновление анимированных аватаров Animoji





Программисты намерены добавить подходящие звуковые эффекты, которые будут появляться по результатам оценок видеозаписи, а именно выражения лица пользователя и деталей его речи. Аватары будут копировать мимику человека и правильную анимацию губ. Также у каждого животного появятся уникальные возможности. Так, при выборе собаки и лаянии животное не будет повторять голос пользователя, а ответит по-собачьи — воем или лаем.По мнению экспертов, новые возможности могут быть воплощены в жизнь с новым обновлением операционной системы iOS.