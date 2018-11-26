После расставания с Кети Топурия рэпер Guf признался: "Мне хорошо"

В последнее время рэпера Guf преследовали проблемы и скандалы, но похоже, что сейчас «чёрная полоса» в его жизни закончилась, и всё стало хорошо. Сначала популярного рэп-исполнителя избили в одном из ночных клубов, далее последовал скандал с 18-летней девушкой, заявившей о своих отношениях с ним. Тогда жительница Екатеринбурга Яна рассказала, Алексей встречался с ней уже будучи в отношениях с Топурия. Девушка поделилась, она даже была беременна от Долматова. К чести рэпера, он не стал отказываться от рассказов Яны об их отношениях, уточнив только, что она на десять лет старше озвученного возраста. Всё это происходило с Алексеем на фоне их расставания с Кети Топурия.Сейчас, судя по постам в социальных сетях, у Алексея всё наладилось. Так же, как и у его бывшей возлюбленной, которая недавно тоже делилась с поклонниками философским размышлениями. Топурия призналась, раньше она боялась одиночества, а сейчас научилась слышать и любить себя, чего желала научиться и всем своим подписчикам.