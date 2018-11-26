АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые "громкие" расставания знаменитостей 2018 года
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

После расставания с Кети Топурия рэпер Guf признался: "Мне хорошо"

Алексей Долматов, популярный рэпер Guf недавно разместил в Instagram пост с подписью, что проблемы помогли ему понять, насколько у него в жизни всё хорошо. Такой вывод певца совпал с его расставанием с Кети Топурия.

После расставания с Кети Топурия рэпер Guf признался: "Мне хорошо"

В последнее время рэпера Guf преследовали проблемы и скандалы, но похоже, что сейчас «чёрная полоса» в его жизни закончилась, и всё стало хорошо. Сначала популярного рэп-исполнителя избили в одном из ночных клубов, далее последовал скандал с 18-летней девушкой, заявившей о своих отношениях с ним. Тогда жительница Екатеринбурга Яна рассказала, Алексей встречался с ней уже будучи в отношениях с Топурия. Девушка поделилась, она даже была беременна от Долматова. К чести рэпера, он не стал отказываться от рассказов Яны об их отношениях, уточнив только, что она на десять лет старше озвученного возраста. Всё это происходило с Алексеем на фоне их расставания с Кети Топурия.

Сейчас, судя по постам в социальных сетях, у Алексея всё наладилось. Так же, как и у его бывшей возлюбленной, которая недавно тоже делилась с поклонниками философским размышлениями. Топурия призналась, раньше она боялась одиночества, а сейчас научилась слышать и любить себя, чего желала научиться и всем своим подписчикам.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
После расставания с Кети Топурия рэпер Guf
Aisen представила многофункциональный 8-дюймовый
Ученые волнуются: Луна приближается к Земле и
Аль Пачино назначен на роль короля Лира в новой
Учёные прогнозируют столкновение астероида LF16 с
Меган Маркл отказалась от поездки в Замбию,
Александра Жулина намекнула на помолвку со своим
MoveFit запустила в продажу фитнес-трекеры только
Эксперты назвали устоявшиеся ошибочные мифы о
Daewoo Matiz «уделала» на бездорожье Jeep Grand
Специалисты назвали самые неожиданные свойства
Эксперты рассказали о необходимых мерах при
Максим Фадеев в Instagram поздравил маму с
Carlex Design представили «заряженный» Ford Focus
Екатерина Варнава рассказала о своей тоске по
Учёные-диетологи назвали причины, мешающие худеть
В Google Chrome появится функция прокручивания
Apple готовит обновление анимированных аватаров
Регина Тодоренко показала, как превращается в
Alibaba анонсировала выпуск защитной пленки для
В Сети представлен доработанный УАЗ с колёсами
«Накинулись, как на живое мясо»: Тарасова
Поклонники в гневе: Ирина Аллегрова несколько лет
LADA вернула первое место на вторичном рынке
Евгений Петросян показал снимок со своей матерью
Юлия Ковальчук поздравила свою маму с праздником
Кравец после избиения обратилась за помощью к
Украинского боксера Усика обязали сразиться с
В социальных сетях нашли фейковые страницы
Пушков: ВМС Украины нарушили границы РФ после
Просмотреть все новости