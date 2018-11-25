«Накинулись, как на живое мясо»: Тарасова вступилась за Медведеву
За фигуристку Евгению Медведеву, которая из-за переезда в Канаду попала под шквал критики, вступилась Татьяна Тарасова. Заслуженный тренер обвинила прессу в травле, назвав подобное отношение неоправданным.
По словам Татьяны Тарасовой, у нее встают волосы дыбом, когда она читает статьи и Медведевой. На уехавшую фигуристку «набросились, как на живое мясо», утверждает она.
Тарасова привела в пример одну из статей, в которой журналисты даже взгляд Медведевой назвали злым. «Но какой же он злой, если он у нее растерянный!», восклицает тренер и в сердцах советует всем критикам провалиться на месте.
Ранее стало известно, что Евгения Медведева больше не пользуется социальными сетями из-за ненависти ее бывших соотечественников.
По словам Татьяны Тарасовой, у нее встают волосы дыбом, когда она читает статьи и Медведевой. На уехавшую фигуристку «набросились, как на живое мясо», утверждает она.
Тарасова привела в пример одну из статей, в которой журналисты даже взгляд Медведевой назвали злым. «Но какой же он злой, если он у нее растерянный!», восклицает тренер и в сердцах советует всем критикам провалиться на месте.
Ранее стало известно, что Евгения Медведева больше не пользуется социальными сетями из-за ненависти ее бывших соотечественников.
Спорт
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 19:49