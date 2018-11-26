Ученые волнуются: Луна приближается к Земле и угрожает столкновением





За длительный период наблюдений за поведением ночного светила учёные заметили тенденцию его приближения к орбите Земли. И если кому-то приближение в один сантиметр за несколько лет может показаться несущественным, то специалисты просчитали временной период, за который Луна приблизится на критическое расстояние. По предварительным расчётам специалистов, это может произойти через 50-65 миллиардов лет, но другие уверены, что у Земли гораздо меньше времени.У данной теории есть как сторонники, так и противники. Вторые уверены, катастрофа такого масштаба невозможна из-за разницы в массе объектов и мощной гравитации Земли, которая просто оттолкнёт спутник, не дав ему критически приблизиться или «разорвёт» его. Но и в этом случае планете может грозить опасность от падающих обломков небесного тела, а самые крупные фрагменты Луны могут образовать кольцо как у Сатурна.Есть и сторонники теории о том, что нужно опасаться не приближения Луны, а возможного превращения Солнца в белого карлика. Это может произойти ещё раньше и нести куда более печальные последствия планете Земля.