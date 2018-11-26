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Ученые волнуются: Луна приближается к Земле и угрожает столкновением

Группа учёных-исследователей рассчитала, сход Луны со своей орбиты грозит столкновением и, возможно, полным уничтожением Земли. Катастрофа такого планетарного масштаба по подсчётам учёных возможна не ранее чем через 65 миллиардов лет.

Ученые волнуются: Луна приближается к Земле и угрожает столкновением

За длительный период наблюдений за поведением ночного светила учёные заметили тенденцию его приближения к орбите Земли. И если кому-то приближение в один сантиметр за несколько лет может показаться несущественным, то специалисты просчитали временной период, за который Луна приблизится на критическое расстояние. По предварительным расчётам специалистов, это может произойти через 50-65 миллиардов лет, но другие уверены, что у Земли гораздо меньше времени.

У данной теории есть как сторонники, так и противники. Вторые уверены, катастрофа такого масштаба невозможна из-за разницы в массе объектов и мощной гравитации Земли, которая просто оттолкнёт спутник, не дав ему критически приблизиться или «разорвёт» его. Но и в этом случае планете может грозить опасность от падающих обломков небесного тела, а самые крупные фрагменты Луны могут образовать кольцо как у Сатурна.

Есть и сторонники теории о том, что нужно опасаться не приближения Луны, а возможного превращения Солнца в белого карлика. Это может произойти ещё раньше и нести куда более печальные последствия планете Земля.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 05:00

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