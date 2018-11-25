Ученые считают, что большинство психологических выводов являются неправильными





Выяснилось, что только 14 психологических экспериментов нашли подтверждение. Ученые считают, что весьма трудно определить, в чем на самом деле состоят заблуждения. Исследователи сообщили, что полученные в ходе эксперимента результаты показывают, что восстановление оригинальных результатов являются более трудной задачей, чем это предполагается ранее. Также стало известно, что на данный момент мало ученых, которые воспроизводят уже сделанные исследования. Это означает, что большинство выводов о человеческой природе, которые были описаны в литературе, являются ненадежными.Ученые считают, что нужно перестать рассматривать некоторые исследования как неоспоримые истины. Специалисты уверены, что пока исследование тщательно не проверено, к нему следует относиться с долей скептицизма.