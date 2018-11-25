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Канал History Channel сообщил о загадочных руинах в Антарктиде

Журналистам телеканала «History Channel» удалось обнаружить в Антарктиде загадочные руины. Об удивительной находке рассказали в знаменитой передаче «Древние пришельцы».

Канал History Channel сообщил о загадочных руинах в Антарктиде

Интригующее открытие было сделано Джозефом Уайтом и его коллегами, которые рассматривали аэроснимки горного хребта Шеклтон, случайно они заметили среди льдов квадратный объект. Очевидцы решили, что вряд ли нечто подобное могла создать природа, они подозревают, что без вмешательства инопланетян или представителей протоцивилизации здесь не обошлось. Эксперт уверен, что загадочный объект может иметь отношение к древнейшей земной культуре, которая осваивала Антарктиду в далёком прошлом.


Авторы телепередачи «Древние пришельцы» продолжают настаивать на том, что на Земле все пирамиды, в том числе индейские, египетские, китайские и антарктические, между собой взаимосвязаны. Уфологи не исключают, что они представляют собой некие излучатели, которые в космос регулярно посылают информацию обо всём, что происходит на нашей планете.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 16:05

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