ONYX BOOX представила три новых ридера с подсветкой MoonLight+





Два ридера ONYX BOOX оборудованы дисплеем диагональю 6'' с технологией E Ink Carta. Поддерживаемое разрешение Vasco da Gama 3 и Caesar 3 1024х758p. Оперативная память обоих устройств составляет 512 Мб. Но между ними также есть и отличия: Vasco da Gama 3 в отличие от Caesar 3 может управляться прикосновением благодаря сенсорному управлению.Из трех ридеров наиболее продвинутым является Darwin 6, ОЗУ которого составляет 1 Гб, а 6'' дисплей с технологией E Ink Carta Plus поддерживает разрешение 1448х1072p. Быстродействие каждого гаджета ONYX BOOX поддерживается 4-ядерным процессором с частотой 1,2 ГГц. При необходимости обладатели устройств могут расширить физическое хранилище за счет установки флэш-карты емкостью до 8 Гб. Управление осуществляется операционной платформой Android 4.4, а емкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Что же касается подсветки, то технология MoonLight+ дает возможность комфортно читать любимые произведения независимо от уровня освещенности. Также пользователь на свое усмотрение может менять температуру картинки, выбрав между теплыми и холодными тонами. Стоимость Caesar 3, Vasco da Gama 3 и Darwin 6 на российском рынке составит 7990, 8990 и 11990 руб. соответственно.