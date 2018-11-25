Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди за обручальные кольца с бриллиантами заплатили более 100 тысяч





Накануне новоиспеченный муж рассказал, сколько они потратили на обручальные кольца.До того, как парочка отправилась под венец, в их любовь на телестройке мало кто верил. Однако всем завистникам и недоброжелателям назло, Лиза и Лёша узаконили свои отношения.Правда, пока бракосочетание обошлось скромной росписью в ЗАГСе. Торжественное застолье и толпа радостных родственников и друзей будет позже.Также не планировали жених и невеста тратиться на обручальные кольца, а тем более, дорогие. Но в магазине их мнение поменялось. Как сообщил Алексей, в ювелирном им с Елизаветой приглянулись замечательные колечки с бриллиантами. И хоть покупка оказалась весьма недешевой, парень решил не экономить на возлюбленной.Был озвучен и ценник: кольца с бриллиантами в 0,66 карат обошлись чуть более 100 тыс. рублей.Понятно, что все главные расходы молодоженов ждут впереди. Летом супруги хотят с размахом закатить шикарную свадьбу. Правда, о подробностях предстоящего торжества Алексей и Елизавета пока не распространяются.