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Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди за обручальные кольца с бриллиантами заплатили более 100 тысяч

Звёзды телепроекта Дом-2 Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди официально оформили свои отношения.

Накануне новоиспеченный муж рассказал, сколько они потратили на обручальные кольца.

Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди за обручальные кольца с бриллиантами заплатили более 100 тысяч

До того, как парочка отправилась под венец, в их любовь на телестройке мало кто верил. Однако всем завистникам и недоброжелателям назло, Лиза и Лёша узаконили свои отношения.

Правда, пока бракосочетание обошлось скромной росписью в ЗАГСе. Торжественное застолье и толпа радостных родственников и друзей будет позже.

Также не планировали жених и невеста тратиться на обручальные кольца, а тем более, дорогие. Но в магазине их мнение поменялось. Как сообщил Алексей, в ювелирном им с Елизаветой приглянулись замечательные колечки с бриллиантами. И хоть покупка оказалась весьма недешевой, парень решил не экономить на возлюбленной.

Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди за обручальные кольца с бриллиантами заплатили более 100 тысяч

Был озвучен и ценник: кольца с бриллиантами в 0,66 карат обошлись чуть более 100 тыс. рублей.

Понятно, что все главные расходы молодоженов ждут впереди. Летом супруги хотят с размахом закатить шикарную свадьбу. Правда, о подробностях предстоящего торжества Алексей и Елизавета пока не распространяются.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:19

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