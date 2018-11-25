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В Сети показали новое изображения чехла для пятикамерного смартфона Nokia 9

В следующем году в кулуарах выставки MWC 2019 состоится презентация нового пятикамерного смартфона Nokia 9. В ожидании дебюта девайса на портале Slashleaks показали изображение предназначенного для него чехла.

В Сети показали новое изображения чехла для пятикамерного смартфона Nokia 9

Судя по дизайну чехла, на заднем корпусе Nokia 9 появится семь круглых отверстий, в пяти из которых расположатся объективы. Оставшиеся два выреза могут быть предназначены для лазерного помощника автофокуса и вспышки. В нижней части пользователи найдут разъем 3,5 мм, порт USB-C, вход для динамика.



 
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Технологии
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 13:40

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