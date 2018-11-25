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Сестра Игоря Капусты обвинила Ирину Аллегрову в равнодушии и жестокости

Сестра Игоря Капусты Галина обвинила певицу Ирину Аллегрову в жестокости и равнодушии. По мнению родственников, именно исполнительница испортила жизнь своему возлюбленному, а после расставания начала распускать различные слухи.

Сестра Игоря Капусты обвинила Ирину Аллегрову в равнодушии и жестокости

Несколько месяцев назад из жизни ушел экс-супруг Ирины Аллегровой Игорь Капуста. Развод исполнительницы и танцора шокировал поклонников их пары. Расставшись с возлюбленным, знаменитая певица больше никогда не общалась с ним и даже не захотела помогать с организацией его похорон. Родственники Игоря Капусты до сих пор еще не смирились с его кончиной. По мнению сестры танцора, в смерти ее брата виновата Ирина Аллегрова, которая не только разбила ему сердце, но и лишила его карьеры.

Сестра Игоря Капусты обвинила Ирину Аллегрову в равнодушии и жестокости

Галина Капуста считает, что хотя начиналось у ее брата и певицы все красиво, именно исполнительница сгубила Игоря Капусту. Ведь все стало рушиться, когда ради Ирины Аллегровой он пожертвовал своей карьерой. Танцор ушел из балета, чтобы построить дом, в котором исполнительница до сих пор живет. После расставания певица выгнала Игоря Капусту из дома, и ему пришлось начинать жизнь заново.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:48

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