Сестра Игоря Капусты обвинила Ирину Аллегрову в равнодушии и жестокости





Несколько месяцев назад из жизни ушел экс-супруг Ирины Аллегровой Игорь Капуста. Развод исполнительницы и танцора шокировал поклонников их пары. Расставшись с возлюбленным, знаменитая певица больше никогда не общалась с ним и даже не захотела помогать с организацией его похорон. Родственники Игоря Капусты до сих пор еще не смирились с его кончиной. По мнению сестры танцора, в смерти ее брата виновата Ирина Аллегрова, которая не только разбила ему сердце, но и лишила его карьеры.Галина Капуста считает, что хотя начиналось у ее брата и певицы все красиво, именно исполнительница сгубила Игоря Капусту. Ведь все стало рушиться, когда ради Ирины Аллегровой он пожертвовал своей карьерой. Танцор ушел из балета, чтобы построить дом, в котором исполнительница до сих пор живет. После расставания певица выгнала Игоря Капусту из дома, и ему пришлось начинать жизнь заново.