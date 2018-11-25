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Ольга Бузова снова испортила себе внешность неумелым использованием фотошопа

Очередная попытка телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой отредактировать себе внешность оказалась злополучной.

Вчера наш портал уже сообщал о том, что Ольга экстренно покинула Сейшельские острова, куда она прилетела для съемок «Дома-2» из-за неожиданно возникнувших в Москве семейных проблем.

Ольга Бузова снова испортила себе внешность неумелым использованием фотошопа

В последний день пребывания в райском месте Бузова решила не отказывать себе в удовольствии и напоследок насладилась солнышком и морем. Это закончилось тем, что Ольга сделала большое количество ярких фотографий, которые она сразу же разместила у себя на страничке в Insragram.

Всем известно, что певица очень любит редактировать свои снимки. Только вот, судя по всему, Оля так и не научилась пользоваться фотошопом, ведь очередная ее манипуляция с фото закончилась настоящим провалом. В одном из Stories Бузова разместила фотографию, на которой сама себе испортила внешность.

На снимке невооруженным взглядом видно, что голова телезнаменитости в несколько раз больше ее туловища, а нос и вовсе выглядит так, как если бы его кто-то погрыз. По словам профессиональных фотографов, Бузова не только распластала себе нос, но и сделала свою левую ноздрю волнистой, что не является естественным.

Ольга Бузова снова испортила себе внешность неумелым использованием фотошопа

«Ольге следует найти хорошего специалиста, который будет профессионально редактировать ее фотографии. Невозможно спокойно смотреть на ее нос, который как будто бы погрызли мыши или собаки», - написал один из фотографов в Сети.

В последнее время многие пользователи Сети заметили, что Ольга довольно часто начала редактировать свою внешность и делает это настолько неумело, что на некоторых фотографиях становится неузнаваемой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:22

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