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Настасья Самбурская презентовала одесскую песню «Алеша-Ша»

Известная российская актриса Настасья Самбурская активно демонстрирует свои вокальные таланты. Звезда «Универа» поделилась в Instagram отрывком классической одесской песни под названием «Алеша-Ша», чем вызвала у своих фанатов массу положительных эмоций.

Настасья Самбурская презентовала одесскую песню «Алеша-Ша»

В сообщении к отрывку Настасья Самбурская призвала поклонников скачивать перепетый хит всеми доступными способами. А в ответ посыпались восхищенные реплики.

«Ну, вот что бы не говорили о Самбурской, но она талантливая!!! браво!!!», «Настя, Вы молодец», «Прям Грета Гарбо или Мэрилин Монро», «Шикарнейший голос!», «Обалдеть!! Очень здорово и профессионально!! Продолжайте!!», «То чувство, когда человек талантлив во всем!», - откликнулись фолловеры.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:10

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