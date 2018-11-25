Настасья Самбурская презентовала одесскую песню «Алеша-Ша»
Известная российская актриса Настасья Самбурская активно демонстрирует свои вокальные таланты. Звезда «Универа» поделилась в Instagram отрывком классической одесской песни под названием «Алеша-Ша», чем вызвала у своих фанатов массу положительных эмоций.
В сообщении к отрывку Настасья Самбурская призвала поклонников скачивать перепетый хит всеми доступными способами. А в ответ посыпались восхищенные реплики.
В сообщении к отрывку Настасья Самбурская призвала поклонников скачивать перепетый хит всеми доступными способами. А в ответ посыпались восхищенные реплики.
«Ну, вот что бы не говорили о Самбурской, но она талантливая!!! браво!!!», «Настя, Вы молодец», «Прям Грета Гарбо или Мэрилин Монро», «Шикарнейший голос!», «Обалдеть!! Очень здорово и профессионально!! Продолжайте!!», «То чувство, когда человек талантлив во всем!», - откликнулись фолловеры.