АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Необычные сексуальные причуды великих людей
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Mercedes-Benz начал производить третью генерацию B-Class

Автоконцерн Mercedes-Benz поставил на производственный конвейер третью генерацию B-Class. Автомобили MPV-сегмента компания будет производить в Германии на мощностях предприятия Rastatt.

Mercedes-Benz начал производить третью генерацию B-Class

Новые транспортные средства Mercedes-Benz B-Class в отличие от A-Class планируют выпускать только на одном заводе Mercedec Rastatt, который является ведущим предприятием по выпуску компактных транспортных средств немецкого автоконцерна. В 2017 году с конвейера этого завода сошло более 330 тысяч автомобилей A-Class и GLA.

Как отмечают разработчики, транспортное средство B-Class получило более динамичный экстерьер, чем предыдущая модель, этот автомобиль на дороге ведёт себя более гибко. В оснащение машины входит система полуавтономного пилотирования, помощник смены полосы движения и система экстренного торможения. Принимать заказы на новый B-Class в Европе компания Mercedes-Benz начнёт с 3 декабря текущего года, а поставки автомобилей начнутся в феврале 2019 года.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Поведение партнеров во время ОРВИ
Mitsubishi выпустит обновлённый пикап L200
В Санкт-Петербурге над каналом Грибоедова прошел
Mercedes-Benz начал производить третью генерацию
Основатель Playboy Хью Хефнер затопил в Тихом
Концепт-арты нового смартфона OnePlus 7 появились
Кит Харингтон из «Игры престолов» ответил на
Джуд Лоу обсудил нетрадиционную сексуальную
Виктория Романец прокомментировала связь
Эвелина Блёданс снимется в кино вместе со своим
Farming Simulator 19 за первые дни разошёлся
Ученые: Темный шоколад защищает мужчин от
Ученые: Гравитация Вселенной не просачивается в
Медики: Эти пять продуктов мешают человеку уснуть
NASA разработали новую миссию, позволяющую
Звезда "Ходячих мертвецов": "Новый эпизод будет
Джордж Мартин приоткрыл тайну приквела "Игры
«Сильнее энергии Солнца»: Ученые предрекли мощный
В Сети показали новый бюджетный Google Pixel 3
Lamborghini готовит к выпуску новый
Заводы «Росатома» начнут выпускать ядерные
Данила Козловский и Ольга Зуева устроили себе
Малахов, Ягудин, Карякин и Алсу присоединились к
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» открыл в Москве
Яна Рудковская снова похвасталась своим
В Ленобласти снизили налог для автомобилей на
Муж Ани Лорак Мурат поздравил её с Днём матери
Елизавета Башарова поделилась с фанатами
Мария Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от
Журналисты обнародовали скандальную информацию о
Просмотреть все новости