Mercedes-Benz начал производить третью генерацию B-Class





Новые транспортные средства Mercedes-Benz B-Class в отличие от A-Class планируют выпускать только на одном заводе Mercedec Rastatt, который является ведущим предприятием по выпуску компактных транспортных средств немецкого автоконцерна. В 2017 году с конвейера этого завода сошло более 330 тысяч автомобилей A-Class и GLA.Как отмечают разработчики, транспортное средство B-Class получило более динамичный экстерьер, чем предыдущая модель, этот автомобиль на дороге ведёт себя более гибко. В оснащение машины входит система полуавтономного пилотирования, помощник смены полосы движения и система экстренного торможения. Принимать заказы на новый B-Class в Европе компания Mercedes-Benz начнёт с 3 декабря текущего года, а поставки автомобилей начнутся в феврале 2019 года.