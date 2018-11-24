В России начали тестировать современные РЛС для самолётов Су-57





Радиофотонная РЛС имеет коэффициент полезного действия на уровне 70%. А вот для обычных радиолокационных станций КПД составляет не больше 40%. Энергия, которая преобразуется в тепло, увеличивает общую заметность самолёта. Данный радар обладает большой мощностью. В данном случае наблюдается меньше потери энергии.В России провели уже первые тесты экспериментальной РЛС, имеющей элементы радиофотонной технологии. Такого рода радар обеспечит условия для обнаружения, а также сопровождения воздушной цели. По словам разработчиков, локатор на этом этапе является «сырым». В данном случае имеются некоторые недоработки, которые следует устранить. Специалисты доводят КПД к плановым показателям, применяя при этом различные кристаллы-преобразователи. Специалисты активно создают фотонные платы. Здесь основная роль отводится фотонам – световым квантам, а не электронам.Для радиофотонных систем присущ больший и дальний спектр видимости в сравнении с применяемыми на сегодняшний день авиационными РЛС. Новая система мониторит более широкий частотный диапазон в сравнении с тем, что доступен сейчас для современных РЛС. Задача в данном случае заключается в оптимальном распределении элементов радиофотонного радара на корпусе боевых самолётов.