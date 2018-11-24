Концерт Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге могут отменить из-за непроданных билетов

Однако, надо сказать, что билеты на шоу раскупаются довольно плохо.А вот в Москве 18 ноября поющая ведущая потрясла Крокус Сити Холл публику грандиозным концертом, который готовила почти год. Организаторы отмечают, что билеты на шоу певицы были раскуплены, а зал был полностью заполнен зрителями.Но побывавшие на концерте поклонники рассказывают, что информация о полном зале в Крокусе не совсем корректная - пустых мест было довольно много.И вот в середине декабря Бузова хочет повторить московский успех в родном Санкт-Петербурге: певица хочет дать концерт в Ледовом Дворце.На сегодня билетов на шоу знаменитости реализовано очень мало. Существует возможность, что из-за этого концерт Оли может не состояться: он будет отменён или перенесен на другую дату.Кстати, концерты ведущей "Дома-2" довольно часто отменяют как раз из-за плохой продажи билетов. Так, по этой причине было отменено выступление в Краснодаре. А весной не состоялись концерты в Пензе и Тамбове.