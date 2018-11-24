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Концерт Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге могут отменить из-за непроданных билетов

Концерт Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге, запланированный на 12 декабря, могут отменить из-за непроданных билетов.

Однако, надо сказать, что билеты на шоу раскупаются довольно плохо.

Концерт Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге могут отменить из-за непроданных билетов

А вот в Москве 18 ноября поющая ведущая потрясла Крокус Сити Холл публику грандиозным концертом, который готовила почти год. Организаторы отмечают, что билеты на шоу певицы были раскуплены, а зал был полностью заполнен зрителями.

Но побывавшие на концерте поклонники рассказывают, что информация о полном зале в Крокусе не совсем корректная - пустых мест было довольно много.

И вот в середине декабря Бузова хочет повторить московский успех в родном Санкт-Петербурге: певица хочет дать концерт в Ледовом Дворце.

Концерт Ольги Бузовой в Санкт-Петербурге могут отменить из-за непроданных билетов

На сегодня билетов на шоу знаменитости реализовано очень мало. Существует возможность, что из-за этого концерт Оли может не состояться: он будет отменён или перенесен на другую дату.

Кстати, концерты ведущей "Дома-2" довольно часто отменяют как раз из-за плохой продажи билетов. Так, по этой причине было отменено выступление в Краснодаре. А весной не состоялись концерты в Пензе и Тамбове.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:04

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