Viber создал групповой чат для миллиарда пользователей





Авторы идеи сообщили, что новому участнику чата будет доступна вся предыдущая информация, которой обменивались между собой пользователи. Также у администраторов данной группы будет возможность выделять самые важные сообщения и крепить их сверху, чтобы они были доступны постоянно. Разработка получила название Viber Communities, ее уже могут установить пользователи платформы Android и iOS.Также для владельцев больших групп упростится способ монетизации, чтобы каждый мог успешно развивать свое детище.