Viber создал групповой чат для миллиарда пользователей
Разработчики одного из известных месенджеров Viber создали платформу, где в одном чате могут одновременно обмениваться сообщениями около 1 млрд человек. В будущем планируется упрощенный способ монетизации внутри группы.
Авторы идеи сообщили, что новому участнику чата будет доступна вся предыдущая информация, которой обменивались между собой пользователи. Также у администраторов данной группы будет возможность выделять самые важные сообщения и крепить их сверху, чтобы они были доступны постоянно. Разработка получила название Viber Communities, ее уже могут установить пользователи платформы Android и iOS.
Также для владельцев больших групп упростится способ монетизации, чтобы каждый мог успешно развивать свое детище.
Авторы идеи сообщили, что новому участнику чата будет доступна вся предыдущая информация, которой обменивались между собой пользователи. Также у администраторов данной группы будет возможность выделять самые важные сообщения и крепить их сверху, чтобы они были доступны постоянно. Разработка получила название Viber Communities, ее уже могут установить пользователи платформы Android и iOS.
Также для владельцев больших групп упростится способ монетизации, чтобы каждый мог успешно развивать свое детище.
Общество / Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:58