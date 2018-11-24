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Logitech планирует приобрести производителя гарнитур Plantronics

Logitech собирается приобрести производителя современных гарнитур Plantronics. В настоящее время ведутся переговоры о данной покупке.

Logitech планирует приобрести производителя гарнитур Plantronics

Logitech является швейцарским производителем компьютерной современной периферии, а также устройств нацеленных на игроманов. Производитель предлагает своим клиентам выбор среди различных акустических систем, современных веб-камер, всевозможных гарнитур, клавиатур, компьютерных мышей, а также прочей продукции. Известная американская компания Plantronics занимается разработкой, производством всевозможных гарнитур для разных областей связи. В настоящее время производитель является крупнейшим поставщиком соответствующих современных устройств. Logitech готова приобрести Plantronics за 2,2 миллиарда долларов. Рыночная капитализация Plantronics на сегодняшний день составляет примерно 2 миллиарда долларов.

Данная покупка укрепит позиции Logitech в рамках рынка гарнитур. При этом компания получит доступ к партнёрской базе производителя Plantronics. Она включает таких производителей, как Avaya, Microsoft, Cisco и прочих компаний. Сделка может состояться уже в ближайшее время. Недавно Logitech сообщила о приобретении Blue Micphones. Речь идёт о производителе микрофонов, предназначенных для записи подкастов. На данное приобретение было затрачено 117 миллионов долларов.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

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