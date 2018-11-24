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При кашле и простуде спасет горло хурма, заявили врачи

Актуальные исследования ученых позволили им сделать вывод о пользе хурмы. Было убедительно доказано, что этот плод спасает горло при кашле и простуде.

При кашле и простуде спасет горло хурма, заявили врачи

Врачи заявили, что хурма является незаменимым помощником в период простуд. Наличие в ее составе витаминов С и В, каротинов и минеральных солей позволяет обеспечить самые необходимые потребности организма, а дубильные вещества, обладающие бактерицидными свойствами, позволяют в короткие сроки справиться с воспалением горла и носоглотки.

Специалисты посоветовали регулярно пить сок хурмы, разбавляя его горячей водой 2 к 1. Этим нектаром можно полоскать горло, удерживая жидкость на некоторое время во рту. Попадая в желудок, этот сок благотворно воздействует на многие органы, нормализируя работу печени, кишечника и даже мозга.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:57

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