При кашле и простуде спасет горло хурма, заявили врачи





Врачи заявили, что хурма является незаменимым помощником в период простуд. Наличие в ее составе витаминов С и В, каротинов и минеральных солей позволяет обеспечить самые необходимые потребности организма, а дубильные вещества, обладающие бактерицидными свойствами, позволяют в короткие сроки справиться с воспалением горла и носоглотки.Специалисты посоветовали регулярно пить сок хурмы, разбавляя его горячей водой 2 к 1. Этим нектаром можно полоскать горло, удерживая жидкость на некоторое время во рту. Попадая в желудок, этот сок благотворно воздействует на многие органы, нормализируя работу печени, кишечника и даже мозга.