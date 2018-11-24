Принц Гарри и Меган Маркл съезжают от принца Уильяма в Виндзор





По информации газеты The Sun, хотя принц Гарри всегда был со старшим братом Уильямом в прекрасных отношениях, будущие родители больше не могут оставаться в Кенгстоне, в связи с чем затеяли в будущем году переезд. Вскоре Маркл с мужем покинут замок и обживут новый дом возле Виндзора. Жильё внуку подарила королева Елизавета, позаботившаяся, чтобы паре с ребёнком не было тесно в 10 комнатах с детской.Представители Кенсингтонского дворца пока переезд принца и герцогини на комментируют. Напомним, что 15 октября королевская семья впервые официально объявила о будущем наследнике.Подданные Великобритании гадают, как Маркл и супругом назовут первенца, а букмекеры активно принимают ставки. Есть вероятность, что герцогиня по просьбе экс-лакея матери Гарри даст ребёнку имя Диана в честь знаменитой Леди Ди. Бывшая актриса очень надеется, что ее первенцем станет именно девочка.