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Первые кадры со свадьбы Алексея Чайчица и Елизаветы Триандафилиди

Звезды реалити-шоу «Дом-2» Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди расписались в ЗАГСе.

Не так давно бывшие участники телепроекта «Дом-2» поделились с преданными поклонниками чудесной новостью – они решили пожениться. Алексей прямо посреди аэропорта сделал Елизавете предложение руки и сердца, что очень удивило многих фанатов, ведь парочка за месяц до этого объявила о расставании.

Первые кадры со свадьбы Алексея Чайчица и Елизаветы Триандафилиди

Мало кто ожидал, что Триандафилиди и Чайчиц так спешно отправятся в ЗАГС. Всего за несколько дней блондинка выбрала свадебный наряд, а парень договорился с сотрудниками учреждения, где регистрируются браки, что позволило влюбленным избежать очереди в несколько месяцев.

И вот считанные часы назад в Сети появился первый видеоролик, на котором заснят момент, когда Елизавета и Алексей ставят свои подписи в одном из самых важных документов – книге регистрации браков. Свое невероятное ощущение в тот день прокомментировала сама Триандафилиди, которая заявила, что очень волновалась и смогла успокоиться только в ЗАГСе.

«Я очень сильно переживала, но когда мы с Лешей приехали в загс, меня отпустило. Мы улыбались, как дети, всю церемонию. Мы счастливы! Теперь я жена», - с радостью сообщила Лиза поклонникам.


Первые кадры со свадьбы Алексея Чайчица и Елизаветы Триандафилиди

Сейчас фанаты Елизаветы и Алексея принялись поздравлять новоиспеченное семейство с таким важным в их жизни днем и желать влюбленным побыстрее обзавестись наследниками.

Вчера наш портал уже сообщал о том, что Триандафилиди и Чайчиц решили отложить торжество по случаю свадьбы на полгода. Причиной этому, как выяснилось, является то, что супруги хотят вместе заработать на шикарную свадьбу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:18

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