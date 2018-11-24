Первые кадры со свадьбы Алексея Чайчица и Елизаветы Триандафилиди

«Я очень сильно переживала, но когда мы с Лешей приехали в загс, меня отпустило. Мы улыбались, как дети, всю церемонию. Мы счастливы! Теперь я жена», - с радостью сообщила Лиза поклонникам.

Не так давно бывшие участники телепроекта «Дом-2» поделились с преданными поклонниками чудесной новостью – они решили пожениться. Алексей прямо посреди аэропорта сделал Елизавете предложение руки и сердца, что очень удивило многих фанатов, ведь парочка за месяц до этого объявила о расставании.Мало кто ожидал, что Триандафилиди и Чайчиц так спешно отправятся в ЗАГС. Всего за несколько дней блондинка выбрала свадебный наряд, а парень договорился с сотрудниками учреждения, где регистрируются браки, что позволило влюбленным избежать очереди в несколько месяцев.И вот считанные часы назад в Сети появился первый видеоролик, на котором заснят момент, когда Елизавета и Алексей ставят свои подписи в одном из самых важных документов – книге регистрации браков. Свое невероятное ощущение в тот день прокомментировала сама Триандафилиди, которая заявила, что очень волновалась и смогла успокоиться только в ЗАГСе.Сейчас фанаты Елизаветы и Алексея принялись поздравлять новоиспеченное семейство с таким важным в их жизни днем и желать влюбленным побыстрее обзавестись наследниками.Вчера наш портал уже сообщал о том, что Триандафилиди и Чайчиц решили отложить торжество по случаю свадьбы на полгода. Причиной этому, как выяснилось, является то, что супруги хотят вместе заработать на шикарную свадьбу.