АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, которые начали карьеру после 30
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

В Белоруссии ограничили анонимные комментарии в интернете

В Белоруссии пользователям ограничили анонимные комментарии в Сети. Чтобы оставить отзыв на сайте, юзеру придётся указать номер телефона или другие персональные данные.

В Белоруссии ограничили анонимные комментарии в интернете

Министр информации Александр Карлюкевич сообщил, что с декабря 2018 года белорусы больше не смогут оставаться в интернете анонимными. По новому закону администрация сетевых ресурсов вправе запросить у пользователей приватную информацию, указывающую на их личность. Чтобы создать комментарий, юзер должен будет указать свой правильный телефонный номер, а затем получить код подтверждения.

Сайты смогут узнать полные имена белорусов, некоторые паспортные данные (возраст, место рождения, пол), электронный почтовый адрес и время публикации отзыва. Данные устройств абонентов также станут открыты ресурсам. Последним передадут IP пользователей и МАС-адреса.

В частности, закон касается новостных белорусских сайтов и СМИ. Карлюкевич отмечает, что страна не нарушает свободу слова граждан, однако хочет привить им большую ответственность и убедиться, что они своими комментариями не нарушают ничьи права.

Все сведения средствам массовой информации будут предоставлять с распоряжения надзорного ведомства. Также власти могут получить собранные данные через суд и прокуратуру.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Представлен трейлер фильма "Семь пар нечистых" о
Дмитрий Рогозин предлагает проверить реальность
«Незваный гость»: Плющенко устроил грязные
В английском графстве Линкольншир обнаружено
Фургон Renault Master Z.E на электрической тяге
При кашле и простуде спасет горло хурма, заявили
Apple разрабатывает устройство для контроля сна
Эксперты назвали наиболее существенные риски для
Батрутдинов не планирует возобновлять роман с
Принц Гарри и Меган Маркл съезжают от принца
В Белоруссии ограничили анонимные комментарии в
Первые кадры со свадьбы Алексея Чайчица и
Олег Газманов отмечает юбилей творческой
Создатель мобильного приложения Kate Mobile Федор
Градиентный iPhone стоит ожидать в 2019 году
Польша не может построить АЭС без помощи РФ
Найден новый способ сохранения урожайности для
Донцову и Купина подселили к семейству
Гимнастка Дарья Дмитриева стала во второй раз
Неделя бесплатной игры стартовала на Star Citizen
Подвыпивший Андрей Шабарин исполнил для Юнны
Спутник «Глонасс-М» перевели в орбитальный резерв
Новый смартфон Vivo Nex 2 предложит безрамочный
Влад Топалов рассказал об интимной жизни с
Ксения Алфёрова делится снимками их с Бероевым
Анастасия Костенко становится финансово
В Британии похищена бесценная Портлендская тиара
Михаил Боярский признался, что однажды ему
Владельцы iPhone продолжают жаловаться на
Ксения Бородина с ранних лет приучает дочек к
Просмотреть все новости