В Белоруссии ограничили анонимные комментарии в интернете





Министр информации Александр Карлюкевич сообщил, что с декабря 2018 года белорусы больше не смогут оставаться в интернете анонимными. По новому закону администрация сетевых ресурсов вправе запросить у пользователей приватную информацию, указывающую на их личность. Чтобы создать комментарий, юзер должен будет указать свой правильный телефонный номер, а затем получить код подтверждения.Сайты смогут узнать полные имена белорусов, некоторые паспортные данные (возраст, место рождения, пол), электронный почтовый адрес и время публикации отзыва. Данные устройств абонентов также станут открыты ресурсам. Последним передадут IP пользователей и МАС-адреса.В частности, закон касается новостных белорусских сайтов и СМИ. Карлюкевич отмечает, что страна не нарушает свободу слова граждан, однако хочет привить им большую ответственность и убедиться, что они своими комментариями не нарушают ничьи права.Все сведения средствам массовой информации будут предоставлять с распоряжения надзорного ведомства. Также власти могут получить собранные данные через суд и прокуратуру.