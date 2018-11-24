Спутник «Глонасс-М» перевели в орбитальный резерв
24 ноября состоялся космический аппарат «Глонасс-М» был переведен в орбитальный резерв. Об этом говорится в официальном сообщении Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.
Запуск космического аппарата российской орбитальной навигационной системы ГЛОНАСС 2-го поколения состоялся в конце декабря 2006 года.
Известно, что на настоящий момент в составе группировок ГЛОНАСС числятся 26 космических аппаратов, 23 из которых используются по целевому назначению.
Запуск космического аппарата российской орбитальной навигационной системы ГЛОНАСС 2-го поколения состоялся в конце декабря 2006 года.
Известно, что на настоящий момент в составе группировок ГЛОНАСС числятся 26 космических аппаратов, 23 из которых используются по целевому назначению.
В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:16