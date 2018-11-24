Самые знаменитые звездные братья и сестры





10 лет назад близняшки Татьяна и Ольга Арнтгольц перебрались в Москву из Калининграда. Сестрам удалось сохранить теплые, дружественные отношения и добиться популярности. Чтобы не конфликтовать, актрисы стараются не браться за одинаковые проекты.Боксеры из Украины Владимир и Виталий Кличко оба стали чемпионами мира и кандидатами физкультурных наук. Спортсменам удается совместно заниматься политикой, благотворительностью и социальной деятельностью.Кайли, Кендал, Роб, Хлое, Ким, Кортни рождены светской львицей Крис Дженнер от двух мужей – Брюсса Дженнера, решившего сменить пол и имя на Кейтлин, и скончавшегося Роберта Кардашьяна. За жизнью семейства, согласившегося участвовать в реалити-шоу о своих буднях, следят миллионы. Кажется, их имена присутствуют во всех сферах деятельности: звезды пишут книги, открывают бутики одежды, белья, косметики.Сестры-близняшки удостоены почетного звания заслуженных артисток России. Кутеповы вместе радуют зрителей театра под названием «Мастерская Петра Фоменко» и снимаются в кино, но в последнее время стали редко появляться на больших экранах.Джессика Симпсон первой вкусила славу и начала наслаждаться доходами от продажи альбомов. Позже известность пришла и к ее сестре Эшли.Братья вместе увлекались спортом и стали профессиональными футболистами. Несмотря на ряд сходств, Березуцкие считают себя абсолютно разными людьми.Дакота и Эль Фаннинги вместе сделали успешные актерские карьеры. Старшая сестра запомнилась многим по роли «златокудрого ангела» из The Runaways, а младшая стала звездой мистической ленты «Супер 8».Братья прошли кастинг по отбору актеров в фильм «Гарри Поттер» и получили роли близнецов Джорджа и Фреда Уизли. На данный момент они продолжают сниматься в кино, но работают в разных проектах.Сестры часто с улыбкой на лице позируют на красных дорожках, но Ноулз не любит, когда ее сравнивают со старшей сестрой. Она сама добилась успеха, стала моделью, певицей и актрисой. Ее второй альбом занял почетное третье место в рейтинге Billboard!Теннисисты в разные годы выиграли четыре турнира «Золотой шлем» и Олимпийские игры. Среди мужских пар спортсменов им нет равных.Певец и музыкальный продюсер не требуют особого представления, так как каждый знает, любит и напевает их хиты. Молодые дарования готовы сделать все, чтобы попасть под руководство братьев.Сестры активно снимаются в кино. Пенелопа Крус более известна, но может положиться на родственницу в случае внезапно возникших проблем. К примеру, Монике пришлось подменить сестру на съемках «Пиратов карибского моря» из-за беременности.Молодые люди добились признания в хоккее. Валерий стал заслуженным российским тренером, а его брат Павел получил говорящее за себя прозвище Русская Ракета.Свою карьеру сестры начинали в качестве актрис, а потом основали бренд The Row, ежегодно приносящий им по 12 млн долларов. Еще одна сестра Эшли и Мэри-Кейт – Элизабет Олсен посвятила себя кино.Модели остаются самыми востребованными в мире. Заполучить хотя бы одну из семейства Хадид – цель модельеров.Сестры постоянно мелькают на обложках глянцевых изданиях и заключают многомиллионные контракты.