Неделя бесплатной игры стартовала на Star Citizen
С 23 ноября на Star Citizen началась неделя бесплатной игры. Cloud Imperium Games ежегодно проводит специальную акцию, открывая доступ всем желающим в своё межгалактическое пространство.
За неделю проведения акции в Star Citizen версии 3.3.6 геймеры смогут оценить масштаб работы, проделанную Cloud Imperium Games за минувший год, и понять, на что разработчики потратили внушительную сумму, которая была собрана фанатами. За неделю у игроков появится возможность ознакомиться с объектами в системе Stanton. В частности, речь идёт о планете Hurston, которая открыта для посещения, и спутниках Aberdeen, Ita, Arield и Magda.
За период бесплатной игры пользователи смогут оценить все летающие аппараты. Ежедневно геймерам будет предоставляться доступ к кораблям производителя, линейки доступных воздушных судов обновляются через каждые сутки.
За неделю проведения акции в Star Citizen версии 3.3.6 геймеры смогут оценить масштаб работы, проделанную Cloud Imperium Games за минувший год, и понять, на что разработчики потратили внушительную сумму, которая была собрана фанатами. За неделю у игроков появится возможность ознакомиться с объектами в системе Stanton. В частности, речь идёт о планете Hurston, которая открыта для посещения, и спутниках Aberdeen, Ita, Arield и Magda.
За период бесплатной игры пользователи смогут оценить все летающие аппараты. Ежедневно геймерам будет предоставляться доступ к кораблям производителя, линейки доступных воздушных судов обновляются через каждые сутки.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 12:25