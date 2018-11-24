Ксения Бородина с ранних лет приучает дочек к роскошной жизни

«Иногда там ужинали родители, а я сидела с ними за столом, и это казалось целым событием», - поделилась воспоминаниями из детства ведущая «Дома-2».

«Бородина, ты слишком их балуешь! Так нельзя!», «Теона вообще такая избалованная! Что из нее вырастит даже не представляю!», «Ксюш, Ваша семья мне очень нравится, но Вы жутко разбаловали мадам! Ваши старания приучить девочек к шикарной жизни совсем скоро Вам вылезут боком!» - пишут в Сети.

Несколько часов назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий видеоролик, который в пух и прах раскритиковали интернет-пользователи.Дело в том, что на видеоролике Ксения просит свою младшую дочь Теону «толкнуть» тост, в то время пока старшая ее наследница Маруся делает уроки, сидя в роскошном ресторане.Под видео телезнаменитость решила поведать историю из своего детства. По словам Бородиной, когда она была маленькой, она постоянно проводила время в ресторанах. Оказывается, что в гостинице «Украина» работала на протяжении 30 лет ее бабушка, которая время от времени брала будущую звезду с собой на работу.Также Бородина поспешила добавить, что с детства обожает рестораны, любит вкусно покушать и посидеть в приятной компании. Только вот большинство подписчиков Ксении обратили внимание не на пост под видеороликом, а на то, что дочки теледивы с ранних лет то и дело посещают подобные шикарные заведения.По мнению читателей, своим стремлением приучить наследниц к хорошей жизни Ксения только портит девочек, что в конечном счете выйдет ей «боком».