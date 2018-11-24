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Ольга Бузова в Instagram заявила, что экстренно вынуждена покинуть Сейшелы и вернуться в Москву

Популярная ведущая «Дом-2» Ольга Бузова, которая уже несколько дней работала на сейшельской площадке телестройки, вынуждена экстренно вернуться в Москву.

Поющая ведущая рассказала пользователям в Instagram, что в ее жизни настала «черная полоса»: сначала она сильно обгорела на солнце, чего с ней уже давно не случалось, а теперь вынуждена возвращаться в российскую столицу.

Ольга Бузова в Instagram заявила, что экстренно вынуждена покинуть Сейшелы и вернуться в Москву

«Сегодня кое-что произошло, что я срочно, экстренно, вынуждена вернуться в Москву», - заявила Ольга в своем Stories.

Ольга Бузова в Instagram заявила, что экстренно вынуждена покинуть Сейшелы и вернуться в Москву

При этом Ольга полна оптимизма, пытается себя успокоить тем, что завтра все будет лучше, и надеется, что все неудачи вскоре ее покинут. Бузова призвала фанатов спокойнее относиться к некоторым вещам, и если повлиять на ситуацию становится недоступно, нужно постараться изменить отношение к проблеме.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:56

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