Ольга Бузова в Instagram заявила, что экстренно вынуждена покинуть Сейшелы и вернуться в Москву





Поющая ведущая рассказала пользователям в Instagram, что в ее жизни настала «черная полоса»: сначала она сильно обгорела на солнце, чего с ней уже давно не случалось, а теперь вынуждена возвращаться в российскую столицу., - заявила Ольга в своем Stories.При этом Ольга полна оптимизма, пытается себя успокоить тем, что завтра все будет лучше, и надеется, что все неудачи вскоре ее покинут. Бузова призвала фанатов спокойнее относиться к некоторым вещам, и если повлиять на ситуацию становится недоступно, нужно постараться изменить отношение к проблеме.