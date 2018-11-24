Министр спорта Колобков пообещал сдать нормы ГТО





Церемония награждения проходила в субботу в здании администрации края во Владивостоке. Воодушевленный министр заявил собравшимся, что и сам планирует сдать нормы ГТО и отчитаться о достигнутых результатах. «Других вариантов нет», - подтвердил позднее он свое решение во время пресс-конференции.Следом за главой Минспорта о подобных планах заявил и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. По его словам, будет записываться каждое упражнение с тем, чтобы создать фотоколлаж и передать его на публичное рассмотрение.Аббревиатура ГТО была особенно популярна во времена СССР и означает «готов к труду и обороне». Под этим названием была разработана государственная программа спортивных нормативов, нацеленных на развитие массового спорта.