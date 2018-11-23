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Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о пережитом страшном диагнозе

Наталья Бочкарева стала гостьей передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». Артистка достаточно откровенно рассказала о пережитом ею горе.
Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о пережитом страшном диагнозе

Всероссийскую популярность актрисе принесла роль ленивой домохозяйки Даши Букиной в комедийном телесериале «Счастливы вместе». Длительное время артистка ассоциировалась у своих зрителей именно с данным персонажем, хоть и принимала участие в съемках драматических картин. В возрасте 19 лет Бочкарева получила звонок с сообщением о смерти близкого человека. Актриса должна была приехать домой на Пасху, когда соседка сообщила, что нашла её мать возле двери.

«Она бредила. Есть мнение, что её сильно обидели, из-за этого она перенервничала. Её забрали в больницу, а буквально спустя пару часов её не стало. Позвонил сосед и сказал обо всём. У меня был шок», – рассказала актриса.

Смерть матери для артистки и её семьи оказалась совершенно неожиданностью, поскольку та не имела жалоб на здоровье. В 2007-м после 7 лет совместной жизни Наталья связала собственную жизнь с адвокатом, но в итоге супругам пришлось столкнуться с проблемой бесплодия.

«Мои дети выстраданы. Врачи 5 лет твердили, что не смогу иметь детей. Вначале лечилась, кучу денег потратила. Затем всё это затягивалось и пришло к тому, что я не могла без слез даже посмотреть на детей. Уже перестала лечиться, жила с собаками-кошками. Молилась. Видимо, меня всё же услышали. В разгар съемок узнала о своей беременности», – рассказала звезда.

Артистка родила сына Ивана, а спустя год еще и дочь Марию. Появление детей не помогло сохранить брак Бочкаревой. Знаменитость развелась и длительное время скрывала данный факт от своих знакомых. В настоящее время у звезды есть новый мужчина, но своего возлюбленного она прячет от прессы.



 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:52

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