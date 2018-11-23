Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о пережитом страшном диагнозе





Всероссийскую популярность актрисе принесла роль ленивой домохозяйки Даши Букиной в комедийном телесериале «Счастливы вместе». Длительное время артистка ассоциировалась у своих зрителей именно с данным персонажем, хоть и принимала участие в съемках драматических картин. В возрасте 19 лет Бочкарева получила звонок с сообщением о смерти близкого человека. Актриса должна была приехать домой на Пасху, когда соседка сообщила, что нашла её мать возле двери., – рассказала актриса.Смерть матери для артистки и её семьи оказалась совершенно неожиданностью, поскольку та не имела жалоб на здоровье. В 2007-м после 7 лет совместной жизни Наталья связала собственную жизнь с адвокатом, но в итоге супругам пришлось столкнуться с проблемой бесплодия., – рассказала звезда.Артистка родила сына Ивана, а спустя год еще и дочь Марию. Появление детей не помогло сохранить брак Бочкаревой. Знаменитость развелась и длительное время скрывала данный факт от своих знакомых. В настоящее время у звезды есть новый мужчина, но своего возлюбленного она прячет от прессы.