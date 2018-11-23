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Дарья Мельникова показала снимки с фотоссесии в Instagram

Знаменитая российская актриса Дарья Мельникова, более известна по сериалу «Папины дочки», в Instagram показала несколько снимков с последней фотосессии. На фото виден округлившийся живот артистки. Поклонники оценили новый образ кумира.
Дарья Мельникова показала снимки с фотоссесии в Instagram

Дарья Мельникова долгое время скрывала свое интересное положение, а когда срок составил 7 месяцев, решила показать свой внешний вид фанатам. В своем аккаунте Instagram она опубликовала несколько фотографий, где можно увидеть ее в стильных нарядах, которые подчеркивают ее красивую беременность. Из одежды актриса выбрала платье в горошек свободного кроя, а в руках она держит зонт–трость. На другом фото на Мельниковой можно увидеть плащ, а обута она в черные сапоги со шнурком.

Читатели блога актрисы отметили, что ей идет беременность, а фотосессия в черно-белых тонах получилась очень красивой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:43

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