Дарья Мельникова показала снимки с фотоссесии в Instagram

Дарья Мельникова долгое время скрывала свое интересное положение, а когда срок составил 7 месяцев, решила показать свой внешний вид фанатам. В своем аккаунте Instagram она опубликовала несколько фотографий, где можно увидеть ее в стильных нарядах, которые подчеркивают ее красивую беременность. Из одежды актриса выбрала платье в горошек свободного кроя, а в руках она держит зонт–трость. На другом фото на Мельниковой можно увидеть плащ, а обута она в черные сапоги со шнурком.Читатели блога актрисы отметили, что ей идет беременность, а фотосессия в черно-белых тонах получилась очень красивой.