Известного блогера Амирана Сардарова ограбили в офисе

О неприятном происшествии написал сам блогер в своем Instagram., отметив, что ему неизвестны причины и мотивы преступлении и пообещав, что обязательно расскажет, чем закончилось дело.Напомним, что недавно Сардаров попал в ДТП, когда на полном ходу в его Mercedes въехала автоледи за рулем серебристого внедорожника.Хейтеры посчитали, что оба неприятных случая являются постановочными, ведь Амиран неплохой шоумен и потому сам срежиссировал ограбления в целях саморекламы. Сардаров пока не комментирует подобные выпады злопыхателей, зато накануне он сообщил подписчикам, что его именем пользуются мошенники, которые собирают деньги на непонятные цели.