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Известного блогера Амирана Сардарова ограбили в офисе

Друг Дмитрия Тарасова Амиран Сардаров стал жертвой грабителей, пробравшихся в его офис и вынесших жесткие диски, флешки и камеры.

О неприятном происшествии написал сам блогер в своем Instagram., отметив, что ему неизвестны причины и мотивы преступлении и пообещав, что обязательно расскажет, чем закончилось дело.

Известного блогера Амирана Сардарова ограбили в офисе

Напомним, что недавно Сардаров попал в ДТП, когда на полном ходу в его Mercedes въехала автоледи за рулем серебристого внедорожника.

Хейтеры посчитали, что оба неприятных случая являются постановочными, ведь Амиран неплохой шоумен и потому сам срежиссировал ограбления в целях саморекламы. Сардаров пока не комментирует подобные выпады злопыхателей, зато накануне он сообщил подписчикам, что его именем пользуются мошенники, которые собирают деньги на непонятные цели.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:09

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