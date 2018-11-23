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Валентин Юдашкин трогательно поздравил мать в день её рождения

Валентин Юдашкин трогательно поздравил мать в её 73-й день рождения. Модельер показал фотографию родственницы в Instagram и признался в большой любви.
Валентин Юдашкин трогательно поздравил мать в день её рождения

23 ноября Раисе Петровне Юдашкиной исполнилось 73 года, с чем знаменитый сын успел поздравить её в Instagram. Модельер пожелал родительнице здоровья, напомнив, что его семья очень любит её. К поздравлению дизайнер прикрепил совместный снимок с матерью, а подписчики в очередной раз удивились, как прекрасно та выглядит.

Не меньше восторгов вызвала и семейная фотография, сделанная на отдыхе в Израиле. Тогда пользователи соцсети не догадались, что Юдашкин стоит рядом с матерью, приняв её за его сестру. Напомним, что родительнице модельер подарил внучку Галину, которая также успела обзавестись двумя сыновьями.

Маленькие Аркадий и Анатолий часто появляются в блогах дизайнера и его жены, а также в российских журналах. Так, Галина Юдашкина показала снимок из фотосессии для одного из отечественных изданий, впервые открыв лицо младшего отпрыска.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:54

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