Валентин Юдашкин трогательно поздравил мать в день её рождения

23 ноября Раисе Петровне Юдашкиной исполнилось 73 года, с чем знаменитый сын успел поздравить её в Instagram. Модельер пожелал родительнице здоровья, напомнив, что его семья очень любит её. К поздравлению дизайнер прикрепил совместный снимок с матерью, а подписчики в очередной раз удивились, как прекрасно та выглядит.Не меньше восторгов вызвала и семейная фотография, сделанная на отдыхе в Израиле. Тогда пользователи соцсети не догадались, что Юдашкин стоит рядом с матерью, приняв её за его сестру. Напомним, что родительнице модельер подарил внучку Галину, которая также успела обзавестись двумя сыновьями.Маленькие Аркадий и Анатолий часто появляются в блогах дизайнера и его жены, а также в российских журналах. Так, Галина Юдашкина показала снимок из фотосессии для одного из отечественных изданий, впервые открыв лицо младшего отпрыска.