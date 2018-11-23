Медики: Кабачок положительно влияет на зрение





Несмотря на то, что кабачок практически самый низкокалорийный овощ из всех зеленых, он является очень питательным для организма человека. А за сохранность зрения ответит витамин А и такой пигмент как лютеин.Через кабачок в организм человека также попадает витамин К и рибофлавин, железо, цинк, медь, кальций и фолиевая кислота. Данный овощ будет полезен в любом виде, даже жареном.