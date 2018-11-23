Медики: Кабачок положительно влияет на зрение
Медики выяснили, что кабачок не только содержит мало калорий, но еще способен приносить пользу тому, кто ест его в больших количествах. Если употреблять овощ каждый день, то можно сохранить «острое» зрение.
Несмотря на то, что кабачок практически самый низкокалорийный овощ из всех зеленых, он является очень питательным для организма человека. А за сохранность зрения ответит витамин А и такой пигмент как лютеин.
Через кабачок в организм человека также попадает витамин К и рибофлавин, железо, цинк, медь, кальций и фолиевая кислота. Данный овощ будет полезен в любом виде, даже жареном.
Несмотря на то, что кабачок практически самый низкокалорийный овощ из всех зеленых, он является очень питательным для организма человека. А за сохранность зрения ответит витамин А и такой пигмент как лютеин.
Через кабачок в организм человека также попадает витамин К и рибофлавин, железо, цинк, медь, кальций и фолиевая кислота. Данный овощ будет полезен в любом виде, даже жареном.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00