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Медики: Кабачок положительно влияет на зрение

Медики выяснили, что кабачок не только содержит мало калорий, но еще способен приносить пользу тому, кто ест его в больших количествах. Если употреблять овощ каждый день, то можно сохранить «острое» зрение.
Медики: Кабачок положительно влияет на зрение

Несмотря на то, что кабачок практически самый низкокалорийный овощ из всех зеленых, он является очень питательным для организма человека. А за сохранность зрения ответит витамин А и такой пигмент как лютеин.

Через кабачок в организм человека также попадает витамин К и рибофлавин, железо, цинк, медь, кальций и фолиевая кислота. Данный овощ будет полезен в любом виде, даже жареном.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:00

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