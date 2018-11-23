Уфологи: Люди пользуются инопланетными технологиями





Кратковременные контакты с НЛО исследователи их деятельности объясняют ничем иным, как перемещением инопланетян между мирами. Космические странники наблюдают за развитием человечества, даря ему те технологии, которые стали устаревшими в их обществе. Пришельцам любопытно, как именно люди используют плоды технического прогресса.В пример уфологи приводят изобретения гитлеровской Германии. Так, в распоряжении Третьего рейха была настоящая космическая тарелка, использующая антигравитацию. У американцев была технология "Шаттл" представляющая собой особое покрытие для летающих судов для многократного прохождения сквозь земную атмосферу.Разработка "Стелс", опередившая время, позволяет аппарату стать незаметным для радаров. Наконец, виды нового вооружения, показанные Владимиром Путиным, едва ли были изобретены без помощи инопланетян.Уфологи гадают, какая же страна следующей получит новации в дар от пришельцев. Эксперты призывают людей не бояться захватчиков из космоса, ведь они вмешиваются в жизнь своих "подопытных" лишь незначительно. Угрозу может представлять лишь конфликт между несколькими враждебными инопланетными расами.