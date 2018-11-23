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Бывшая возлюбленная Гуфа Яна Шевцова прервала беременность

Не так давно в сеть просочилась информация о тайном романе известного рэп-исполнителя Гуфа (Алексей Долматов) с некой Яной Шевцовой. Девушка обнародовала переписку с певцом и заявила, что искусственно прервала беременность.
Бывшая возлюбленная Гуфа Яна Шевцова прервала беременность

Тайной возлюбленной Гуфа всего 18 лет, как известно она проживает в Екатеринбурге. По словам девушки на сегодняшний день они не вместе, но до этого встречались на протяжении 2 лет. После их расставания она рассказала, что беременна, но роды и воспитание малыша в ее планы не входят. В Сети интернет Яна Шевцова «поделилась» записью сообщений, которые ей отправлял Гуф. Судя по их содержанию, молодые люди действительно имели интимные отношения.

Однако сам певец данную информацию не комментирует, поскольку параллельно с этим, он хотел завязать отношения с известной певицей Кети Топурией, более известной, как солистка российской группы A'Studio. Также в сообщениях к Шевцовой Долматов обвинил ее в том, что в его новых отношениях теперь не все гладко из-за распространения личных переписок. Сама Топурия рассказала, что не в курсе происходящего, поскольку уже давно не поддерживает связь с рэпером.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:07

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