Бывшая возлюбленная Гуфа Яна Шевцова прервала беременность

Тайной возлюбленной Гуфа всего 18 лет, как известно она проживает в Екатеринбурге. По словам девушки на сегодняшний день они не вместе, но до этого встречались на протяжении 2 лет. После их расставания она рассказала, что беременна, но роды и воспитание малыша в ее планы не входят. В Сети интернет Яна Шевцова «поделилась» записью сообщений, которые ей отправлял Гуф. Судя по их содержанию, молодые люди действительно имели интимные отношения.Однако сам певец данную информацию не комментирует, поскольку параллельно с этим, он хотел завязать отношения с известной певицей Кети Топурией, более известной, как солистка российской группы A'Studio. Также в сообщениях к Шевцовой Долматов обвинил ее в том, что в его новых отношениях теперь не все гладко из-за распространения личных переписок. Сама Топурия рассказала, что не в курсе происходящего, поскольку уже давно не поддерживает связь с рэпером.