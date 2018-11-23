Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди отложили торжество по случаю свадьбы на полгода

Вчера, 22 ноября, одна из самых ярких парочек телепроекта «Дом-2» отправилась в ЗАГС и расписалась. Все поклонники шоу хорошо помнят, как Алексей и Елизавета не могли найти общий язык и постоянно скандалили.Однако, как выяснилось, Чайчиц после очередной ссоры твердо для себя решил, что хочет, чтобы Триандафилиди стала его супругой, поэтому сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Парень организовал встречу избраннице в аэропорту, где попросил у девушки прощение за то, как он ее обидел, и предложил стать его женой.Елизавета не стала долго думать, так как очень любит Алексея и сразу же ответила согласием. А уже через несколько дней влюбленные отправились в московский ЗАГС, где зарегистрировали свои отношения.На сегодняшний день Триандафилиди и Чайчиц являются законными мужем и женой. Впрочем, как оказалось, парочка решила перенести торжество по случаю свадьбы. Вчера вечером Алексей и Елизавета вышли в прямой эфир, в котором рассказали поклонникам, почему перенесли само пиршество.По словам Леши, он планирует в ближайшее время улететь в Китай, где хочет за несколько месяцев заработать достаточно денег для роскошного бракосочетания. В свою очередь Лиза присоединится к любимому супругу немного попозже.К слову, влюбленные заявили, что планируют организовать торжество только через полгода. Саму свадьбу Триандафилиди и Чайчиц намерены сыграть в Москве, так как в столице живет очень много друзей. Будет ли присутствовать на бракосочетании дочь Лизы - пока неизвестно.