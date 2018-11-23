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Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди отложили торжество по случаю свадьбы на полгода

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди поженились.

Вчера, 22 ноября, одна из самых ярких парочек телепроекта «Дом-2» отправилась в ЗАГС и расписалась. Все поклонники шоу хорошо помнят, как Алексей и Елизавета не могли найти общий язык и постоянно скандалили.

Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди отложили торжество по случаю свадьбы на полгода

Однако, как выяснилось, Чайчиц после очередной ссоры твердо для себя решил, что хочет, чтобы Триандафилиди стала его супругой, поэтому сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Парень организовал встречу избраннице в аэропорту, где попросил у девушки прощение за то, как он ее обидел, и предложил стать его женой.

Елизавета не стала долго думать, так как очень любит Алексея и сразу же ответила согласием. А уже через несколько дней влюбленные отправились в московский ЗАГС, где зарегистрировали свои отношения.

На сегодняшний день Триандафилиди и Чайчиц являются законными мужем и женой. Впрочем, как оказалось, парочка решила перенести торжество по случаю свадьбы. Вчера вечером Алексей и Елизавета вышли в прямой эфир, в котором рассказали поклонникам, почему перенесли само пиршество.

Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди отложили торжество по случаю свадьбы на полгода

По словам Леши, он планирует в ближайшее время улететь в Китай, где хочет за несколько месяцев заработать достаточно денег для роскошного бракосочетания. В свою очередь Лиза присоединится к любимому супругу немного попозже.

К слову, влюбленные заявили, что планируют организовать торжество только через полгода. Саму свадьбу Триандафилиди и Чайчиц намерены сыграть в Москве, так как в столице живет очень много друзей. Будет ли присутствовать на бракосочетании дочь Лизы - пока неизвестно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:10

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